Sajam suvomesnatih proizvoda "Pršutijada" biće organizovana od 6. do 8. februara iduće godine u porti crkve Svetog Proroka Ilije u selu Mačkat na Zlatiboru, najavljeno je iz Opštine Čajetina.

Ta manifestacija je takmičarskog karaktera, a za posetioce će biti pripremljen bogat kulturno umetnički program.

Mačkat je poznat po velikom broju proizvođača pršute, na tradicionalan način koji je nepromenjen već stotinama godina, a i selo se nalazi na idealnoj nadmorskoj visini za sušenje mesa.

Organizator "Pršutijade" je Udruženje proizvođača suvomesnatih proizvoda Zlatiborskog okruga, pod pokroviteljstvom Opštine Čajetina.

Kurir.rs/Beta

