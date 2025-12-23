Slušaj vest

Baka joj se toliko obradovala da nije prestajala da je grli i da je ljubi kako bi što duže bile zajedno. A još kad ju je videla u nošnji i sa pletenicom, kao da je sunce ogrejalo. Zagrlila je kao rod najrođeniji, kao svoju unuku i ne pušta.

Na hiljade ljudi osetilo je potrebu da kaže nešto o njihovom susretu...

- Bože dragi, pa kako ne zaplakati? Pa ta bakina radost...

Tamara Misirlić donela baki novogodišnji paketić Foto: Facebook Printscreen, Tamara Misirlić, Printscreen/Facebook/Tamara Misirlić

- Što se u narodu kaže nisi joj "ni rod, ni pomozi Bog" ali jedna žena na kraju svog životnog puta tvoju sliku želi da ponese sa sobom u grob. Treba zaslužiti takvu čast....

Tamara je osmislila da ove godine donese sreću i osmeh u domove u kojima sami bez ikog svog žive naši najstariji, bake i deke, u najudaljenijim i najnepristupačnijim krajevima Srbije, u samoći koja ubija bez ikog s kojim mogu makar da progovore... 

Ovo nije njihov prvi susret, mnogo su zavolele jedna drugu a baka željno iščekuje svaki Tamarin dolazak...  

  Kurir.rs/Facebook

