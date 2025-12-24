Slušaj vest

Članovi lozničkog Moto-kluba "Bratija" sa kolegama iz nedavno osnovanog Auto-moto trkačkog kluba "Street Kings" danas su zajedničkom akcijom obradovali više od 150 mališana.

Oni su posetili decu koja se trenutno nalaze na lečenju na Odeljenju pedijatrije Zdravstvenog centra (ZC) Loznica, da im koliko-toliko ulepšaju ove dane i doneli su im, osim paketića, i dobro raspoloženje.

Predstavnicima dva kluba u ime rukovodstva ZC Loznica i Odeljenja pedijatrije zahvalio se dr Mirko Mrđen, a oni su deci poželeli brzo ozdravljenje i skori povratak njihovim porodicama.

Foto: ZC Loznica

Članovi dva kluba sami su nabavili 155 novogodišnjih paketića, a osim u ZC odneli su ih danas i u Dom za decu i omladinu "Vera Blagojević" u Banji Koviljači kao i Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju "Sunce", a deo su podelili deci u centru grada.