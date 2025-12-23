Slušaj vest

Grad Čačak poznat je kao grad košarke, ali u poslednjih deset godina on se sa razlogom može nazvati i gradom murala.

Zahvaljujući kreativnim i talentovanim ljudima mnogi stari zidovi i fasade dobili su novo, prelepo ruho koje prepoznaju građani ali i posetioci iz svih krajeva Srbije. Deset godina festivala Dani urbane kulture, u okviru kog su murali i nastali obeleženo je jedinstvenom retrospektivnom izložbom pokazujući značaj DUK-a kao jednog od najpoznatijih street art festivala u regionu.

- Čačak je zahvaljujući DUK festivalu u prethodnih deset godina dobio preko 130 murala i po tome je jedan gradova u regionu. Prvih godina taj broj je naravno bio manji, nekako nije dolazilo toliko do izražaja, ali zadnje tri, četiri godine kako je broj rastao, tako se i kvalitet murala poboljšavao i to dolazi do izražaja. Ove jeseni, tačnije, murali koji su izrađeni povodom ovogodišnjeg DUK-a privukli su ogromno interesovanje javnosti. Na društvenim mrežama se mnogo komentarisalo, posebno o najnovijem muralu u centru grada, ali naravno i o svim ostalim koji su nastali - kazao je za RINU ispred DUK-a Strahinja Babić.

Čačak - grad murala

Važni gosti!

Ove godine tokom Dana urbane kulture, Čačak je imao priliku da ugosti poljsku umetnicu Nespun, koja je oslikala murale u preko sto gradova sveta na pet kontinenata. Pored Nespun, u isto vreme oslikan je još jedan mural u centru grada, delo umetnika Mikrokosmosa i jedan mural pored gradskog parka koji je oslikala domaća umetnica Jelena Vezmar.

- Ti murali su privukli dosta pažnje zato što izlaze u drugačijem, netipičnom formatu. Zadnjih godina počeli smo da eksperimentišemo sa formatima, pa smo krenuli u oslikavanje kuća i to je izazvalo toliki bum i oduševljenje ljudi da jedna stara, oronula kuća sa išaranom fasadom zapravo postaje jedan prelepi mural. Izložba je monografija u malom, jedna retrospektivna izložba koja prikazuje nastanak DUK festivala – prve murale, pa kroz godine do poslednjih murala, uključujući i ove iz 2025. godine. Zatim, monografija je opširnija priča DUK festivala, ali isto sa ciljem dokumentovanja deset godina nastanka i našeg razvitka. U monografiji se nalaze svi murali koje smo ikada uradili.Ova monografija je za nas mnogo više od dokumenta, ona je priča o jednom društvenom pokretu koji je kroz decenijski rad, trud i kreativnost stvorio zajednicu i pokazao da umetnost može da obogati javni prostor - rekao je Strahinja.