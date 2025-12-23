STARI ZIDOVI DOBILI NOVI ŽIVOT! Za 10 godina nastalo više od 130 umetničkih dela, evo kako je jedan festival promenio priču grada! (FOTO)
Grad Čačak poznat je kao grad košarke, ali u poslednjih deset godina on se sa razlogom može nazvati i gradom murala.
Zahvaljujući kreativnim i talentovanim ljudima mnogi stari zidovi i fasade dobili su novo, prelepo ruho koje prepoznaju građani ali i posetioci iz svih krajeva Srbije. Deset godina festivala Dani urbane kulture, u okviru kog su murali i nastali obeleženo je jedinstvenom retrospektivnom izložbom pokazujući značaj DUK-a kao jednog od najpoznatijih street art festivala u regionu.
- Čačak je zahvaljujući DUK festivalu u prethodnih deset godina dobio preko 130 murala i po tome je jedan gradova u regionu. Prvih godina taj broj je naravno bio manji, nekako nije dolazilo toliko do izražaja, ali zadnje tri, četiri godine kako je broj rastao, tako se i kvalitet murala poboljšavao i to dolazi do izražaja. Ove jeseni, tačnije, murali koji su izrađeni povodom ovogodišnjeg DUK-a privukli su ogromno interesovanje javnosti. Na društvenim mrežama se mnogo komentarisalo, posebno o najnovijem muralu u centru grada, ali naravno i o svim ostalim koji su nastali - kazao je za RINU ispred DUK-a Strahinja Babić.
Važni gosti!
Ove godine tokom Dana urbane kulture, Čačak je imao priliku da ugosti poljsku umetnicu Nespun, koja je oslikala murale u preko sto gradova sveta na pet kontinenata. Pored Nespun, u isto vreme oslikan je još jedan mural u centru grada, delo umetnika Mikrokosmosa i jedan mural pored gradskog parka koji je oslikala domaća umetnica Jelena Vezmar.
- Ti murali su privukli dosta pažnje zato što izlaze u drugačijem, netipičnom formatu. Zadnjih godina počeli smo da eksperimentišemo sa formatima, pa smo krenuli u oslikavanje kuća i to je izazvalo toliki bum i oduševljenje ljudi da jedna stara, oronula kuća sa išaranom fasadom zapravo postaje jedan prelepi mural. Izložba je monografija u malom, jedna retrospektivna izložba koja prikazuje nastanak DUK festivala – prve murale, pa kroz godine do poslednjih murala, uključujući i ove iz 2025. godine. Zatim, monografija je opširnija priča DUK festivala, ali isto sa ciljem dokumentovanja deset godina nastanka i našeg razvitka. U monografiji se nalaze svi murali koje smo ikada uradili.Ova monografija je za nas mnogo više od dokumenta, ona je priča o jednom društvenom pokretu koji je kroz decenijski rad, trud i kreativnost stvorio zajednicu i pokazao da umetnost može da obogati javni prostor - rekao je Strahinja.
Kurir.rs/Rina