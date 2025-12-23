Srbija
Presek stanja na putevima i granicama tokom večeri: Zadržavanja za teretnjake na Sremskoj Rači i Batrovcima na izlazu iz Srbije
Teretna vozila čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Sremska Rača tri, a na Batrovicima dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
