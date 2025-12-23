Slušaj vest

Teretna vozila čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Sremska Rača tri, a na Batrovicima dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

