Iz malog sela Zalogovca kod Varvarina, sa obronaka planine Juhor, do Londona i Venecije – umetnički put Sanje Luković svedoči o tome da talenat, istrajnost i posvećenost mogu prevazići sve granice.



Sanja Luković slikarstvom se bavi više od dve decenije. Iako je po obrazovanju iz ekonomske struke, kroz dugogodišnji samostalni rad, kontinuirano stručno usavršavanje, kao I učešće na brojnim grupnim i samostalnim izložbama i likovnim kolonijama, izgradila je prepoznatljiv umetnički stil, koji je privukao pažnju kako domaće, tako i međunarodne umetničke scene.

Nedavno je u Veneciji, Sanja dobila međunarodno priznanje „Nagrada umetnik Evrope 2025“ (Premio Artista d’Europa), koje joj je dodeljeno za izuzetan doprinos razvoju savremene umetnosti kroz dela velike kreativne vrednosti. Tom prilikom predstavila se portretom našeg poznatog glumca, scenariste I reditelja Radoša Bajića.



Portret Radoša Bajića za nju ima i posebnu ličnu dimenziju. U filmu „Radio Vihor zove Anđeliju“ Bajić je tumačio lik njenog oca, a sam film govori o tome kako su se upoznali Sanjini roditelji. Njen otac, Dragan Jovanović Šumadinac iz Pajkovca, bio je najpoznatiji radio-pirat sedamdesetih godina prošlog veka, imao je svoju radio stanicu i bio je popularan u celoj SFRJ.

Završnica selekcije, svečana dodela priznanja i izložba izabranih radova održane su u reprezentativnom zdanju Scuola Grande San Giovanni Evangelista, jednom od najznačajnijih kulturno-istorijskih prostora Venecije, gde su umetnici imali priliku da svoja dela predstave međunarodnoj publici i stručnoj javnosti.

Širu međunarodnu pažnju Sanja je privukla i prošle godine, na svetskom ktakmičenju „Golden Time Talent“, na kojem su učestvovali umetnici iz 71 zemlje sveta. Radove je ocenjivao međunarodni žiri sastavljen od umetnika i likovnih kritičara iz 18 država, a konkurencija je obuhvatala kako akademske slikare i profesore, tako i samouke umetnike.



U toj izuzetno zahtevnoj konkurenciji, Sanja je osvojila prvo mesto za portret Fride Kalo, čuvene meksičke umetnice, rađen akrilom na platnu, i bila je jedini predstavnik Srbije. Ova nagrada predstavljala je važnu prekretnicu u njenoj umetničkoj karijeri i otvorila joj vrata daljih međunarodnih umetničkih manifestacija.



Sanja Luković je članica Udruženja likovnih umetnika „Rasinijus“ i Likovnog kluba „Dimitrije Simić“ iz Kruševca. Kolege je opisuju kao izuzetno posvećenu, istrajnu i ambicioznu umetnicu. Slika različitim tehnikama – grafitom, pastelom, akrilom i uljem na platnu. Trenutno se dodatno usavršava kroz različite stručne programe, sa jasnom namerom da slikarstvo postane njen osnovni profesionalni poziv.



- Slikarstvo je moj smisao života. Najlepše je kada čovek radi ono što voli, jer samo tada može da da svoj maksimum, kaže Sanja, ističući da joj veliku inspiraciju predstavljaju priroda rodnog kraja, ljudi i svetinje koje je okružuju.

