Slušaj vest

Loznica drugu godinu zaredom ima gradski kalendar sačinjen od likovnih dela sigurno najmlađih umetnika u ovom kraju, a bogami i šire. Svi oni još imaju učiteljice i učitelje, ali i stvaralačku, umetničku crtu što su pokazali na ovogodišnjem likovnom konkursu gradske uprave "Moj grad Loznica". Koliko su bili uspešni videlo se na izložbi najuspelijih radova lozničkih osnovaca, od prvog do četvrtog razreda, priređenoj u utorak u Inovacionom centru.

Ideja je bila da deca crtežom pokažu na koji način vide Loznicu u kojoj žive, a nadležna komisija imala je težak posao da izabere najbolje od oko 350 pristiglih radova. Mogli su ih na izložbi videti njihove učiteljice, učitelji i roditelji, a uz svaki izloženi rad stajali su podaci o autoru, koji je razred i koju školu pohađa. Na stranama kalendara za 2026. nalaze se dečji crteži Vukove-spomen kuće u Tršiću, novog fudbalskog stadiona, Gučeva, Manastira Tronoše, kružnog toka, crkve na Lagatoru, Vukovog doma kulture, Drine, spomenika Stepi Stepanoviću… Najuspešniji su nagrađeni, a pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović svima se zahvalio u ime grada na ovako "lepoj izložbi".

1/8 Vidi galeriju Mali loznički umetnici na delu Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Prošle godine počeli smo sa manifestacijom koja promoviše kreativnost, stvaralaštvo i trud učenika nižih razreda osnovnih škola, a ove nastavljamo da promovišemo mladost Loznice. Privilegija je videti Loznicu očima najmlađih sugrađana, očima iskrenosti i čistote. Njihove slike i crteži dokaz su da Loznica ima mnogo talentovane dece koja ljubav prema svom gradu i zemlji iskazuju marljivošću, ali i negujući talenat. Govoreći o stvaralaštvu mladih moraju se pomenuti i njihovi učitelji koji prepoznaju dečji talenat, strpljivo ih vode i podstiču. Grad će se truditi da naši najmlađi sugrađani u Loznici uvek vide podršku i oslonac, da stvaramo uslove u kojima će oni u potpunosti moći da iskažu svoj potencijal i kreativnost, okruženje u kome će dati najbolje od sebe - rekao je Jugović.

Svaki crtež, ili slika koji se našao na kalendaru biće i deo promotivnog materijala Loznice, idejno rešenje suvenira grada, šolje, podloge za kompjuterskog miša i malog magneta. Kako je rečeno na otvaranju izložbe učenici su pokazali da "umetnost ne traži savršenstvo već srce, maštu, kreativnost i radost stvaranja", a oni su pokazali izuzetnu kreativnost. Mali umetnici pokazali su da im ne manjka talenta, a Loznica je ponovo dobila jedinstvem kalendar prepun neponovljivih dečjih likovnih dela.