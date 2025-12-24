Slušaj vest

Sinoć oko 21 sat izbio je požar u jednom stanu u Blacu, a u tom momentu su u njemu bile majka i dete.

Kako smo saznali, požar je izazvala grejalica. Na sreću, brzom intervencijom blačkih vatrogasaca, evakuisano je i dete i majka, ali čitava zgrada.

Požar je ugašen, ali su kasnije dve ženske osobe, koje su bile u drugim stanovima, zatražile medicinsku pomoć zbog gušenja.