Slušaj vest

Zbog naglog rasta broja obolelih od gripa i drugih respiratornih infekcija, u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica uvedena je potpuna zabrana poseta hospitalizovanim pacijentima, potvrđeno je za javnost.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, odluka je doneta nakon sastanka Komisije za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija, koja je procenila da trenutna epidemiološka situacija nosi povećan rizik po pacijente i zdravstvene radnike.

Zabrana se odnosi na sve stacionarne delove bolnice, a stupa na snagu odmah. Mera će važiti do daljnjeg, odnosno dok se ne proceni da su se stekli uslovi za njeno ukidanje.

Iz bolnice upozoravaju da se u narednim nedeljama očekuje dalji porast broja obolelih, zbog čega je doneta preventivna odluka sa ciljem da se spreči širenje infekcija unutar zdravstvene ustanove.

Građani i porodice pacijenata pozvani su na razumevanje, uz poruku da je zaštita zdravlja pacijenata trenutno apsolutni prioritet, dok će javnost o eventualnim promenama režima poseta biti blagovremeno obaveštena.