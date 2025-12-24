Slušaj vest

Na gradilištu nove stambene zgrade u Ulici Ćirila i Metodija u centru Niša danas pre podne je pao kran, ali niko nije povređen, potvrdili su u Policijskoj upravi u Nišu.

Kran je prilikom pada oštetio susednu kuću.

Policija je obavila uviđaj i obavestila Osnovno javno tužilaštvo.

Kurir.rs/Beta

