PAO KRAN U NIŠU: Oštetio i susednu kuću
Na gradilištu nove stambene zgrade u Ulici Ćirila i Metodija u centru Niša danas pre podne je pao kran, ali niko nije povređen, potvrdili su u Policijskoj upravi u Nišu.
Kran je prilikom pada oštetio susednu kuću.
Policija je obavila uviđaj i obavestila Osnovno javno tužilaštvo.
Kurir.rs/Beta
