Slušaj vest

Danas je pao sneg na teritoriji opštine Negotin u naselju Sikole.

- Ovakvo stanje je jutros bilo u mestu Sikole. U ovim momentima, jak sneg se beleži na prostoru Borskog okruga, Zaječarskog okruga i duž Karpata istočne Srbije.

- Do petka pre podne će ova oblast dobiti do 70 l/m² padavina, a niže oblasti oko 30 cm snega. Planine preko 50 cm, uz pojačane istočne vetrove.

- U ostatku Srbije, prolaznog snega, bez zadržavanja na tlu ili do 2-3 cm, biće južno od Save i Dunava i u okruzima juga Vojvodine pred sledeće jutro i u četvrtak u prvoj polovini dana, objavio je Hailz Srbija na svom Instagram nalogu.

 Kurir.rs/Instagram Hailz_srbija

Ne propustiteDruštvoPAŠĆE 40 CENTIMETARA SNEGA! RHMZ izdao hitna upozorenja, ovaj deo Srbije da se spremi za jak udar nevremena
us01 AP Graham Hughes.jpg
Društvo"Spremite zalihe hrane i lekova" Ova 4 grada u Srbiji na udaru surove zime! Oglasio se Batut zbog potencijalno opasnog vremena
Sneg i zima
DruštvoETO NAMA SNEGA! Danas stiže na istok Srbije, a meteorolozi za sutra stavili pahuljicu i na Beograd! Čudne brojke na spisku temperatura, čak i Sjenica u plusu?!
03a9b137-6995-4f8c-9ad3-d20606e38b95.jpeg
DruštvoPašće čak 40 cm snega! Najjači udar snežnog nevremena biće u ovom delu Srbije: Temperatura neće prelaziti 0 stepeni! (MAPA)
Sneg i snežno nevreme u Beogradu
DruštvoOD JUTROS SE U PREVOZU SVI ŽALE NA ISTO, A I NE ZNAJU DA JE TO OD OVOG VREMENA! Jer se od večeras vreme menja, a RHMZ najavio i kad će sneg u Beogradu!
Vetar u gradu