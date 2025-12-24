Danas je pao sneg na istoku Srbije, zabeleo se Negotin!
veje na istoku srbije
ZABELEO SE NEGOTIN! Jak sneg veje na istoku Srbije! Do petka pre podne napadaće i do pola metra (VIDEO)
- Ovakvo stanje je jutros bilo u mestu Sikole. U ovim momentima, jak sneg se beleži na prostoru Borskog okruga, Zaječarskog okruga i duž Karpata istočne Srbije.
- Do petka pre podne će ova oblast dobiti do 70 l/m² padavina, a niže oblasti oko 30 cm snega. Planine preko 50 cm, uz pojačane istočne vetrove.
- U ostatku Srbije, prolaznog snega, bez zadržavanja na tlu ili do 2-3 cm, biće južno od Save i Dunava i u okruzima juga Vojvodine pred sledeće jutro i u četvrtak u prvoj polovini dana, objavio je Hailz Srbija na svom Instagram nalogu.
Kurir.rs/Instagram Hailz_srbija
