Uz to, Grad menja i sistem stipendiranja studenata: novac će ići onima za čija zanimanja postoji realna potreba u lokalnoj privredi.

Skupština grada donela je odluku o dodeli sredstava za nabavku osnovnog paketa udžbenika za školsku 2026/2027. godinu, a sredstva su obezbeđena u gradskom budžetu za 2026. godinu. Novina koja izdvaja Sremsku Mitrovicu jeste to što će grad finansirati udžbenike i za decu koja po zakonu imaju pravo na udžbenike iz republičkog budžeta – kako ne bi čekala do oktobra ili novembra.

Gradonačelnik Branislav Nedimović kaže da je cilj da svako dete uđe u septembar sa knjigama na klupi.

„Predvideli smo sredstva za besplatne udžbenike – za svu decu. I za one koji imaju pravo da ih dobiju od države. Novac je obezbeđen kako deca ne bi čekala jesen i fotokopirala udžbenike. Važno je da sve bude rešeno na vreme i funkcionalno“, poručio je Nedimović.

Odlukom je precizirano da gradska sredstva neće biti dodeljivana duplo, ali da će

Grad predujmiti sredstva kako bi se izbegla kašnjenja, što je praksa koja u većini lokalnih samouprava ne postoji.

Podrška se ne završava na osnovcima. Budžetom je obezbeđen i regresirani prevoz za studente, kroz saradnju sa prevozničkim preduzećima, ali i potpuno novi model stipendiranja.

„Neće više biti presudan samo prosek. U skladu sa odlukama Gradskog saveta za obrazovanje i Saveta investitora, finansiraćemo studente za koje postoji potreba na tržištu rada u Sremskoj Mitrovici. Javna sredstva moraju da budu usmerena tamo gde donose rezultat“, rekao je gradonačelnik.

Drugim rečima, stipendije će biti ciljane – namenjene budućim kadrovima koji su potrebni lokalnoj privredi i javnom sektoru, što je, kako se navodi, realniji i održiviji model od dosadašnje prakse.

Detaljni uslovi i procedura za dodelu sredstava za udžbenike biće definisani programom koji donosi Gradsko veće, a gradska uprava nadležna za obrazovanje raspisaće javni poziv. Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu grada.

Sremska Mitrovica se ovim potezima svrstava među retke gradove koji istovremeno rešavaju problem troškova školovanja, kašnjenja udžbenika i zapošljivosti mladih, i to – sopstvenim budžetom.