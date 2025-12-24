Slušaj vest

Među ovogodišnjim dobitnicima Povelje za životno delo Udruženja književnika Srbije je i Miomir Filipović Fića, poznati mitrovački novinar, publicista i književnik, čiji rad već decenijama prati i beleži život i tradiciju Srbije – od Srema i Mačve do najudaljenijih sela.

Filipović je rođen 1954. godine u Radenkoviću, a iza sebe ima oko 50 knjiga. Najzapaženiji su mu putopisi, zbirke novinarskih kolumni i izveštaja sa terena, po kojima je postao prepoznatljiv u čitavoj zemlji.

Novinarski put započeo je 1976. godine u listu „Glas omladine”, a više od tri decenije proveo je u novosadskom listu „Dnevnik”, gde je ostavio snažan pečat kao reporter i autor koji je “uvek bio na putu”.

Iako je u penziji, Filipović ne staje. Naprotiv, nastavlja da radi istim ritmom.

– Za novinara penzija je samo potpis na papiru, kaže Fića, objašnjavajući da je novinarstvo poziv koji se ne gasi rešenjem, već traje dok čovek ima snage i radoznalosti.

Foto: Kurir.rs/D. Š.

Pored Povelje za životno delo, Filipović u riznici priznanja ima i Vukovu nagradu, Sretenjski orden, Zlatnu povelju za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu, kao i srebrnu medalju za zasluge i druga priznanja za kulturni i novinarski rad.

Poznat kao čuvar narodnog stvaralaštva i terenski novinar stare škole, Filipović je obišao više od 3.000 sela u Srbiji, a u razgovorima često ističe da je zemlja “prepuna neispričanih priča” i da je novinarstvo, pre svega, disciplina i strast.

– Pisci treba da pišu i da ostavljaju trag. Sve ostalo se brzo zaboravi, ali knjiga ostaje – poručio je Filipović povodom priznanja.