Slušaj vest

Među ovogodišnjim dobitnicima Povelje za životno delo Udruženja književnika Srbije je i Miomir Filipović Fića, poznati mitrovački novinar, publicista i književnik, čiji rad već decenijama prati i beleži život i tradiciju Srbije – od Srema i Mačve do najudaljenijih sela.

Filipović je rođen 1954. godine u Radenkoviću, a iza sebe ima oko 50 knjiga. Najzapaženiji su mu putopisi, zbirke novinarskih kolumni i izveštaja sa terena, po kojima je postao prepoznatljiv u čitavoj zemlji.

Novinarski put započeo je 1976. godine u listu „Glas omladine”, a više od tri decenije proveo je u novosadskom listu „Dnevnik”, gde je ostavio snažan pečat kao reporter i autor koji je “uvek bio na putu”.

Iako je u penziji, Filipović ne staje. Naprotiv, nastavlja da radi istim ritmom.

– Za novinara penzija je samo potpis na papiru, kaže Fića, objašnjavajući da je novinarstvo poziv koji se ne gasi rešenjem, već traje dok čovek ima snage i radoznalosti.

viber_image_2025-12-20_15-50-31-376.jpg
Foto: Kurir.rs/D. Š.

Pored Povelje za životno delo, Filipović u riznici priznanja ima i Vukovu nagradu, Sretenjski orden, Zlatnu povelju za dugogodišnji rad i doprinos novinarstvu, kao i srebrnu medalju za zasluge i druga priznanja za kulturni i novinarski rad.

Poznat kao čuvar narodnog stvaralaštva i terenski novinar stare škole, Filipović je obišao više od 3.000 sela u Srbiji, a u razgovorima često ističe da je zemlja “prepuna neispričanih priča” i da je novinarstvo, pre svega, disciplina i strast.

– Pisci treba da pišu i da ostavljaju trag. Sve ostalo se brzo zaboravi, ali knjiga ostaje – poručio je Filipović povodom priznanja.

Kurir.rs

Ne propustiteKulturaMATIJI BEĆKOVIĆU POVELJA ZA ŽIVOTNO DELO: Veliko priznanje za barda književne scene
matija-3.jpg
KošarkaSNIMAK "EUFORIČNOG" JOKIĆA JE HIT NA MREŽAMA! NBA liga uručila priznanje Srbinu pred start meča, pogledajte kako je reagovao! (VIDEO)
Nikola Jokić
DruštvoNovinarki Kurira Jeleni S. Spasić nagrada "Laza Kostić" za reportaže o Prebilovcima: Glas žrtava koji je decenijama ućutkivan!
0801 jelena spasic UNS petar aleksic (7).jpg
InfoBizEr Srbija najboja avio-kompanija Istočne Evrope: Milion ljudi u izboru Global Traveler drugu godinu zaredom odalo prizanje srpskom avio-prevozniku
ER SRBIJI URUČENO PRIZNANJE ZA NAJBOLJU AVIO-KOMPANIJU U ISTOČNOJ EVROPI