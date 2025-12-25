Slušaj vest

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici danas je održan javni radni sastanak na kojem su predstavljeni rezultati pastirsko-savetodavnih radionica koje se već treću godinu sprovode na Odeljenju psihijatrije, namenjenih isključivo hospitalizovanim pacijentima.

Reč je o programu koji se u Srbiji ističe kao jedinstven – o pravoslavnim psihološkim radionicama koje se kontinuirano realizuju u okviru jedne državne zdravstvene ustanove. Program se sprovodi uz podršku rukovodstva bolnice, Srpske pravoslavne crkve i Grada Sremska Mitrovica, a pokrenut je na inicijativu sveštenika Stefana Nedića.

Skup je otvorio vršilac dužnosti direktora bolnice Vojislav Mirnić, koji je poručio da zvanična medicina ostaje osnova lečenja, ali da dodatna duhovna podrška može imati važnu ulogu u procesu oporavka.

- Ovakav vid angažovanja pokazuje da se okrećemo razgovoru i razumevanju. Sve što doprinosi poboljšanju zdravlja pacijenata, ova ustanova će podržati - rekao je Mirnić, podsetivši i na humanitarnu akciju koju je, kako je naveo, Nedić pokrenuo među učenicima osnovnih i srednjih škola, zahvaljujući kojoj je Odeljenje psihijatrije dodatno opremljeno.

Među govornicima je bio i viskoprepodobni arhijerejski zamenik mitropolita srema, arhimandrit Kleopa, koji je istakao da medicina i vera nisu suprotstavljene.

- Mnogo je ljudi koji pate, boluju i ostaju usamljeni. U svetu u kojem je sve manje podrške, ovakva saradnja može doneti dobro čoveku - poručio je arhimandrit Kleopa.

Tokom sastanka predstavljen je i rad tima koji vodi radionice, kao i rezultati postignuti u saradnji bolnice i Mitropolije sremačke. Učesnici su naveli da praktični primeri pokazuju da ovakav vid podrške može doprineti stabilizaciji pacijenata i smanjenju rizika od težih ishoda i povratka problema zavisnosti.

Radionice vodi tim sveštenika, teologa i veroučitelja sa iskustvom u radu sa različitim društvenim grupama. Tim predvodi sveštenik Sabornog hrama Stefan Nedić, a čine ga i profesor Mitrovačke gimnazije Branislav Pavkov, katihita u Kazneno-popravnom zavodu Živko Todorović i veroučiteljica Dragana Lapčević.

Naglašeno je i da ovakav vid podrške treba da bude dostupan svima kojima je potreban, bez obzira na versku, nacionalnu ili ličnu pripadnost.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Grada Sremska Mitrovica, zdravstvenih ustanova iz više gradova u Srbiji, predstavnici SPC, kao i lekari Odeljenja psihijatrije. Na kraju skupa uručene su zahvalnice i simbolični darovi svima koji učestvuju u realizaciji i podršci programa.