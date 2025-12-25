Slušaj vest

Dragana Petrović, nastavnica u zaječarskoj Tehničkoj školi, sa koleginicama iz Beograda i Niša – Draganom Rašić i Radmilom Mitić, koatorka je digitalnog udžbenika “Osnove elektrotehnike 1”.

Najbolji evropski udžbenik Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Udžbenik je dobio nagradu BELMA za najbolji evropski udžbenik. Ovo je prvi interaktivni digitalni udžbenik iz nekog stručnog predmeta za elektrotehničke škole.

Kurir.rs/Zamedia

