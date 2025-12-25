Udžbenik je dobio nagradu BELMA za najbolji evropski udžbenik.
interaktivan sa simulacijama
NAJBOLJI EVROPSKI UDŽBENIK NASTAVNICE IZ ZAJEČARA: Dragana sa koleginicama iz Beograda i Niša dobila prestižnu nagradu (VIDEO)
Dragana Petrović, nastavnica u zaječarskoj Tehničkoj školi, sa koleginicama iz Beograda i Niša – Draganom Rašić i Radmilom Mitić, koatorka je digitalnog udžbenika “Osnove elektrotehnike 1”.
Udžbenik je dobio nagradu BELMA za najbolji evropski udžbenik. Ovo je prvi interaktivni digitalni udžbenik iz nekog stručnog predmeta za elektrotehničke škole.
Kurir.rs/Zamedia
