Kada je pre 70 godina u “Zastavi” proizveden prvi fića, ubrzo je postao ne samo nacionalni auto, već i ravnopravni član domaćinstava od “Vardara do Triglava”.

 Ostalo je zabeleženo da su prvog fiću u Knjaževcu imali poznati lekari Vera i Milan Antonijević, a najstariji primerak koji i sada jezdi knjaževačkim ulicama je iz 1973. godine i sve vreme je u vlasništvu Dragomira Vasiljevića.

Išao je njime na letovanje u Sutomore, Grčku, Ohrid... a sam ga je održavao.  

Kurir.rs/Zamedia

