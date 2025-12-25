Najstariji primerak koji i sada jezdi knjaževačkim ulicama je iz 1973. godine i sve vreme je u vlasništvu Dragomira Vasiljevića.
NAJSTARIJI KNJAŽEVAČKI "FIĆA" I DALJE PRAŠI DRUMOVIMA: Dragomir mu je prvi i jedini vlasnik, a ima ga od 1973! (VIDEO)
Kada je pre 70 godina u “Zastavi” proizveden prvi fića, ubrzo je postao ne samo nacionalni auto, već i ravnopravni član domaćinstava od “Vardara do Triglava”.
Ostalo je zabeleženo da su prvog fiću u Knjaževcu imali poznati lekari Vera i Milan Antonijević, a najstariji primerak koji i sada jezdi knjaževačkim ulicama je iz 1973. godine i sve vreme je u vlasništvu Dragomira Vasiljevića.
Išao je njime na letovanje u Sutomore, Grčku, Ohrid... a sam ga je održavao.
