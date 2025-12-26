Slušaj vest

Deca i mladi iz Odreda izviđača „Crne rode” iz Pančeva aktivni su tokom cele godine i iz nedelje u nedelju organizuju zanimljive aktivnosti, zbog čega iz njihovih redova uvek stižu jednako interesantne vesti.

Ni ovoga puta nije drugačije, s tim što u prvi plan izbija uspeh jedne od najaktivnijih i najposvećenijih mladih članica odreda – Anđele Goje.

Njen rad i trud zapaženi su i među izviđačima van Pančeva, što potvrđuje činjenica da ju je starešinstvo Saveza izviđača Srbije izglasalo za načelnicu tog saveza. Starešinstvo broji 15 članova, koji se biraju iz ukupno 74 registrovana odreda u Srbiji, što dodatno oslikava koliki je uspeh Pančevka postigla i koliko je ovo priznanje značajno ne samo za nju, već i za čitav odred „Crne rode”, kao i za samo Pančevo.

Na prvom radnom sastanak Anđela je razgovarala o različitim temama i planovima sa Markom Petrovićem, sekretarom Saveza izviđača Srbije, Vladom Matićem, starešinom izviđača Srbije i Dobricom Velimirovićem, zamenikom starešine izviđača Srbije.

Kada je o ostalim vestima reč, izdvaja se ona da su „Crne rode” ovog decembra po jubilarni deseti put učestvovale na Božićnom bazaru, koji u Osnovnoj školi „Miroslav Mika Antić” u Pančevu tradicionalno organizuje veroučiteljica Snežana.

Ovog puta „Rode” su po prvi put učestvovale na još jednom takvom bazaru u školi „Isidora Sekulić”.

– U oktobru je naš odred oformio još jedno jato u „Isidorinoj” školi pod nazivom „Isidorci“. Njihov vođa je učiteljica Bojana Vučinić i već su nam dali mnogo razloga da budemo ponosni na njihov rad… Oni su ovih dana uspešno organizovali prvi Božićni bazar u svojoj školi – rekla je Lejla Purkar, starešina „Crnih roda”.

To nije bila jedina aktivnost „Roda” povezana sa predstojećim praznicima.

– I ove godine deca su pravila novogodišnje paketiće u okviru projekta Saveza izviđača Srbije „Praznični vilenjaci”. Naš odred je imao veliku zajedničku radionicu i pripremio 41 paketić, a šaljemo ih drugarima iz tri različita mesta – istakla je Lejla Purkar.