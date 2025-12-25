Slušaj vest

Ima jedno selo u Toplici, svetski poznatog zbog snajki, ali i jednog zeta, koji su došli iz celog sveta. Ako možda i niste čuli za Bresničić, zapamtićete ovo ime posle ovoga!

Selo je poznato po snajkama koje su došli iz Belorusije, Rusije, Češke, Hrvatske, Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije i Italije — a tu je i zet iz Portugala!

- Pre više od 25 godina, došla sam ovde i rodila troje dece. Ovde su ljudi dobri, vredni, radni i uvek spremni da pomognu u nevolji - kaže Galina Radojičić iz Belorusije i dodaje da se vrlo brzo navikla na običaje meštana jer su srpski i beloruski narod dosta slični.

Kaže da sluša našu narodnu muziku, a najviše Lepu Lukić, čije skoro sve pesme zna.

I Viktoriju Rakić, iz Skadra u Albaniji, ljubav je dovela u Bresničić, i kako kaže — lepo joj je ovde, najviše zbog ljudi.

- Dobri su ljudi, svi me poštuju. Sa suprugom i decom idem povremeno kod svojih u Albaniju, a oni, isto tako, ponekad dolaze ovde - kaže nasmejana Viktorija.

"Prihvatili su nas kao svoje najrođenije"

Stojanka Vidić iz Severne Makedonije i Mirjana Damjanović iz Ogulina u Hrvatskoj već više od tri decenije žive ovde.

- Živeti više od 30 godina u Bresničiću, govori samo po sebi. Nikada od meštana Bresničića nismo čule neku ružnu reč. Stvarno su nas prihvatili kao svoje najrođenije. Družimo se i međusobno pomažemo godinama. Tako će ostati i ubuduće, kažu one.

Inače, ovo prokupačko selo nalazi se na desetom kilometru magistralnog puta Prokuplje - Kuršumlija, a među snajkama je i zet Snežane Karić, Alves Francisko iz Portugala, koji je sa porodicom došao iz Švajcarske, gde trenutno živi i radi.

- Mir, tišina i lepa priroda je nešto što mi prija. Ljudi su prijatni, ljubazni i srdačni. Ipak, vaša jela su me najviše oduševila, naročito pljeskavice i ćevapi - kaže Alves.

- Kao i svaka baka, i ja volim da udovoljim svojim unucima. Zet obožava jela sa mesom, a unučad slatkiše. Kada vidite svoju porodicu na okupu, posebno ako živi u inostranstvu, je nešto najlepše u životu - kaže Snežana Karić iz Bresničića.