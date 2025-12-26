Slušaj vest

Knjigu "Jadarski dobrovoljački odred Vojvode Vuka u Velikom ratu (avgust 1914 – januar 1915)", autora istoričara Nemanje Aleksića i istraživača Nikole Filipovića, predstavili su u čitaonici Biblioteke Vukovog zavičaja u Loznici. Njihov višegodišnji rad krunisan je delom, objavljenim pre dva meseca, u kome se prvi put na jednom mestu nalaze svi podaci o Jadarskom dobrovoljačkom odredu, od njegovog nastanka do gašenje, čiji su se pripadnici predvođeni vojvodom Vukom borili na Ceru, Drini, Kolubari, Kajmakčalanu i isticali se velikom hrabrošću i uspesima na bojištu.

Foto: Kurir/T.I.

Kao istoričar smatrao sam svojom obavezom, da se ovako, koliko-toliko, odužim precima, knjigom koju sam sa Filipovićem uradio da sačuvamo priču o odredu koji je prvu godinu rata proveo na našem području, što joj i ime govori, mada su u njoj bili većinom dobrovoljci iz svih srpskih krajeva, a najviše iz Hercegovine i Amerike, kaže Aleksić.

- Ovo je prvo predstavljanje knjige čiji izdavač je Udruženje ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine, njihovih potomaka i poštovalaca, podružnica iz Valjeva. Na njoj je rađeno pet godina, provedenih u istraživanju po arhivima, nalaženju podataka po literaturi i uz pomoć lokalnih istoričara. Bio je to "rudarski posao", složena tema sa hiljadu rukavaca, ali smo uspeli da za sada zaokružimo priču. Do sada su prve reakcije čitalaca iznad očekivanja, javljaju nam se potomci dobrovoljaca iz odreda Vojvode Vuka, stiže novi materijal, tako da se nadamo i drugom izdanju. Prvu godinu rata odred je proveo na našem području, činili ga borci koji nisu bili poreklom iz lozničkog kraja, ali su dobrovoljno ratovali, što uvek treba isticati. Među njima su bili mahom ljudi iz Hercegovine, Amerike, Banata, koji su želeli da se bore za Srbiju. To je bio takav patriotizam da je neko, u vreme kada nije bilo lako putovati, dolazio iz Amerike spreman da ostavi sve što je tamo stekao da bi se borio, a mnogi su gubili život posle jedne,ili dve borbe – rekao je Aleksić.

Foto: Kurir/T.I.



Filipović je podsetio da je Vojvoda Vuk bio veliki patriota, strog i pravičan, a da je njegove saborce krasilo to da su bili prekaljeni borci, konstantno u gerilskoj borbi. U Velikom ratu Vojin Popović, poznatiji kao Vojvoda Vuk, komandovao je Jadarskim četničkim odredom, koji je dejstvovao na prostoru uokvirenim Drinom, Savom, Kolubarom i Medvednikom, a njegovi četnici nanosili su znatne gubitke austrougarskim jedinicama i znatno im usporavali napredovanje. Vojvoda Vuk poginuo je u novembru 1916. od bugarskog metka dok je zastao da previje lakšu ranu na ruci. Imao je 35 godina, sahranjen je na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu, a njegovi posmrti ostaci preneti su 1923. u Beograd. Bio je jedan od najpoznatijih i najvećih srpskih junaka u Prvom svetskom ratu.

Foto: Kurir/T.I.