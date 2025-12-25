Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok buktinje
STRAVIČNE SCENE U BUKOVCU! Vatra "progutala" porodičnu kuću, čeka se dolazak vatrogasaca! (VIDEO)
Danas je došlo do požara u porodičnoj kući u Karađorđevoj ulici, u Bukovcu, nadomak Novog Sada.
Kako se može videti po snimcima Instagram stranice "193ns_rs" vatra je u potpunosi progutala kuću, dok se čeka dolazak vatrogasaca.
Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok buktinje.
Kako se dodaje, u trenutku požara je došlo i do eksplozije plinske boce, usled čega se urušio krov.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
