Danas je došlo do požara u porodičnoj kući u Karađorđevoj ulici, u Bukovcu, nadomak Novog Sada. 

Kako se može videti po snimcima Instagram stranice "193ns_rs" vatra je u potpunosi progutala kuću, dok se čeka dolazak vatrogasaca. 

Trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok buktinje. 

Kako se dodaje, u trenutku požara je došlo i do eksplozije plinske boce, usled čega se urušio krov. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

