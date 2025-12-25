Slušaj vest

Danas je u pojedinim delovima Srbije pao ozbiljan sneg, koji je pojedine deonice učinio gotovo neprohodnim, a upravo je jedna takva scena snimljena na putu Divčibare - Valjevo, gde se formirao veliki led.

Scenu sa puta zabeležila je Instagram stranica "divcibare_live", a zbog snežnih padavina koje su okovale Srbiju — automobilima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja!

Kako se može videti na snimku, na ovoj deonici puta vozila mile, a pojedini vozači su izašli iz svojih vozila zbog nebezbednosti nastavka puta.

Pogledajte scenu u nastavku:

Vreme u Srbiji u narednim danima

Podsetimo, na snazi je narandžasti meteoalarm u istočnoj Srbiji, u Vojvodini zeleni, a u ostatku zemlje žuti meteoalarm.

Ranije danas, RHMZ je izdao upozorenje za područje Istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetra u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine, kao i više od 30 do 40 centimetara u planinskim predelima Karpatske oblasti.

Takođe, javno preduzeće "Putevi Srbije" uputilo je danas apel svim učesnicima u saobraćaju da budu oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu zbog snežnih padavina i formiranje snežnog pokrivača.