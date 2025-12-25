Slušaj vest

Koliko su dečija srca puna ljubavi, nismo svesni i često zaboravljamo, ali nas sami podsete. Tako je odeljenje 3/6 Tehničke škole "15. maj" iz Prokuplja, odlučilo da konačno upozna svoju drugaricu Vanesu Krasnići, koja pohađa onlajn nastavu zbog zdravstvenih problema.

Vanesa je od prve godine sa njima, ali nije u mogućnosti da dođe u školu pošto ima tumor na mozgu i godinama vodi bitku sa tom bolešću. Njeni drugari, koje i ne poznaje, organizovali su akciju, prikupili sredstva i kupili poklone za Vanesu, pa je sa razrednom i nastavnikom srpskog posetili.

- Zaista smo želeli da je vidimo i da se upoznamo, ali smo mislili da će joj to možda biti teret. Zato nismo insistirali. Kada smo saznali da i ona želi nas da upozna, odmah smo krenuli u akciju - kaže Natalija Pavlović iz ovog odeljenja.

1/6 Vidi galeriju Bolesnoj drugarici priredili iznenađenje u Prokuplju Foto: Kurir.rs/B. R.

Oni su za dva dana između sebe prikupili određena sredstva te kupili sve što misle da je Vanesi potrebno i konačno su se upoznali.

- Njoj je naporno da dugo bude u gužvi, ali je kao i mi bila srećna što se konačno upoznajemo. Kao deo Đačkog aprlamenta Grada Prokuplja, u dogovoru sa ostalim parlamentima srednjih škola u Prokuplju, pokrenućemo akciju prikupljanja sredstava za Vanesu. Posle praznika organizovaćemo i humanitarni turnir - objasnila je Natalija Nedeljković.

I zaista porodica Krasnići živi skromno, ali nikada nisu tražili nikakvu pomoć za Vanesino lečenje, iako su joj nedavno tokom kontrole ustanovljene nove promene, ovoga puta na kičmi. Oni se snalaze, kako znaju da Vanesa, koja zbog ranijih operacija i terapija gotovo da ne vidi, ne oskudeva ni u čemu.

Njihova tiha borba je zahvaljujući drugovima iz Vanesinog odeljenja konačno obelodanjena i kako kažu ova deca, boriće se svim silama da Vanesa barem na maturi bude sa njima!