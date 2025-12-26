Slušaj vest

Humanitarna akcija „Konvoj sa srcem“, u organizaciji udruženja Drug sa druma, i ove godine donosi radost najmlađima čiji su roditelji, kamiondžije, nastradali na poslu ili se bore sa teškim bolestima.

Kamiondžije su na nekoliko dana zamenile volane i rokove za isporuku uloge Deda Mraza, a kamioni su postali njihove sanke. Cilj – da se deci pokaže da nisu zaboravljena.

Sagovornik Kurira je Nikola Radić, kamiondžija, član udruženja, koji kaže da iza cele akcije stoje solidarnost i kolegijalnost ljudi sa druma.

Kamiondžije obradovale decu svojih nastradalih i bolesnih kolega Izvor: Kurir/D.Š.

– Ovo su deca ljudi koji su ceo život proveli na putevima. Kolega kolegi pomaže, iz toga je sve nastalo. Kad jedan padne, drugi su tu – kaže Radić.

Više od 500 kamiondžija u udruženju „Drug sa druma“

Udruženje Drug sa druma, sa sedištem u Bečeju, okuplja više od 500 kamiondžija iz cele Srbije. Osnovano je kako bi pružilo pomoć deci vozača koji su stradali na radu, teško oboleli ili više nisu u mogućnosti da rade.

Ovogodišnji Konvoj sa srcem krenuo je 21. decembra iz Bečeja i obuhvata rutu dugu oko 3.300 kilometara, kroz Vojvodinu, Srem, Mačvu, centralnu i južnu Srbiju, sa završnicom u Nišu.

Na tom putu, konvoj je prošao i kroz Sremsku Mitrovicu, Šid, Inđiju, Šabac i Batrovce, gde su mališani sa nestrpljenjem čekali dolazak kamiona okićenih novogodišnjim svetlima.

Kamion umesto sanki, paketići umesto snega

Paketići se obezbeđuju zahvaljujući članarinama udruženja, donacijama transportnih firmi i pomoći kolega iz struke. Akcija traje i do 15 dana, dok se ne obiđu sve porodice kojima je pomoć potrebna, a broj kamiona u koloni varira – od nekoliko vozila do pravih drumskih karavana.

1/5 Vidi galeriju Konvoj sa srcem Foto: Kurir/D.š

– Nema lepše slike nego kada vidite dete kako trči prema kamionu, a zna da dolazite zbog njega – kaže Radić.

Težak život iza volana

Pored humanitarne strane, Radić ukazuje i na svakodnevne probleme sa kojima se kamiondžije suočavaju – višednevna čekanja na granicama, kilometarske kolone i nova evropska pravila koja dodatno otežavaju posao.

– Čeka se po dva ili tri dana na granicama, kolone su i po 12–13 kilometara. To ne pogađa samo vozače, već celu privredu – upozorava on.

Tradicija koja raste

Akcija „Konvoj sa srcem“ organizuje se treću godinu zaredom, a cilj udruženja je da preraste u trajnu novogodišnju tradiciju.