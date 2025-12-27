Slušaj vest

KRAGUJEVAC - Lepe vesti stižu iz kragujevačkog porodilišta jer je tokom četvrtka rođeno 11 beba. Grad na Lepenici bogatiji je za sedam devojčica i četiri dečaka.

- Uvek je lepa vest kad što veći broj mališana stigne na svet. Srećnim roditeljima čestitamo, a našim malim sugrađanima želimo dug i srećan život, kažu za RINU u porodilištu.

Prethodni bebi bum u ovom gradu registrovan je polovinom novembra ove godine.

Kurir.rs/RINA

