- Kragujevac je grad u kome se građani i dalje osećaju bezbedno, rekao je gradonačelnik Dašić i naglasio da su partnerstvo, poverenje i kontinuirana saradnja lokalne samouprave i policije ključ očuvanja stabilnosti. On je zahvalio pripadnicima Policijske uprave na profesionalnom i odgovornom radu, posebno u godini koja je, kako je naveo, bila izuzetno izazovna, kako u bezbednosnom, tako i u društveno - političkom smislu. Menjaju se i savremeni bezbednosni izazovi – razvijaju se oblici tehnološkog kriminala, a povećana ekonomska aktivnost i veći obim finansijskih tokova neminovno donose i nove rizike u oblasti bezbednosti. Grad Kragujevac će i u narednom periodu biti pouzdan oslonac policiji, uz nastavak podrške svim aktivnostima koje doprinose većoj sigurnosti i kvalitetu života građana, poručio da je gradonačelnik Kragujevca i uputio čestitke povodom predstojećih praznika.

Kragujevac će biti među četiri regionalna Centra 112 za centralnu Srbiju. To je rečeno posle sastanka gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića sa rukovodstvom ove Policijske uprave.

Gradonačelnik Dašić prisustvovao je sastanku kolegijuma Operativne grupe za rukovođenje i komandovanje Policijske uprave Kragujevac, na kome su predstavljeni rezultati rada u prethodnom periodu i najavljeni prioriteti i planovi za narednu godinu.

- Kragujevac je grad u kome se građani i dalje osećaju bezbedno, rekao je gradonačelnik Dašić i naglasio da su partnerstvo, poverenje i kontinuirana saradnja lokalne samouprave i policije ključ očuvanja stabilnosti. On je zahvalio pripadnicima Policijske uprave na profesionalnom i odgovornom radu, posebno u godini koja je, kako je naveo, bila izuzetno izazovna, kako u bezbednosnom, tako i u društveno - političkom smislu. Menjaju se i savremeni bezbednosni izazovi – razvijaju se oblici tehnološkog kriminala, a povećana ekonomska aktivnost i veći obim finansijskih tokova neminovno donose i nove rizike u oblasti bezbednosti. Grad Kragujevac će i u narednom periodu biti pouzdan oslonac policiji, uz nastavak podrške svim aktivnostima koje doprinose većoj sigurnosti i kvalitetu života građana, poručio da je gradonačelnik Kragujevca i uputio čestitke povodom predstojećih praznika.

Načelnik Policijske uprave Kragujevac, Vladimir Šebek, zahvalio je Gradu Kragujevcu i gradonačelniku na dugogodišnjem poverenju i podršci, ističući da je saradnja sa lokalnom samoupravom jedan od temelja uspešnog rada policije. Najavljeno i da će u Kragujevcu, u okviru Nacionalnog centra 112, biti formiran regionalni Centar 112 za centralnu Srbiju, koji će objediniti prijem i koordinaciju hitnih poziva za više policijskih uprava u regionu. Grad Kragujevac je obezbedio prostor za ovaj značajan projekat, a njegovo puno funkcionisanje u narednom periodu doprineće efikasnijem reagovanju službi i većoj bezbednosti građana.

Tokom sastanka izneti su podaci koji potvrđuju stabilno stanje bezbednosti na teritoriji grada, uz poseban akcenat na pad najtežih oblika kriminaliteta, povećanu efikasnost u rasvetljavanju imovinskih krivičnih dela i intenzivnu borbu protiv trgovine narkoticima, naročito u segmentu ulične distribucije. Istaknuto je i da je, uprkos izazovnim okolnostima i pojavi neprijavljenih javnih okupljanja, očuvan stabilan javni red i mir.

Podaci za prvih deset meseci tekuće godine pokazuju stabilan trend kriminaliteta, kao i da je blagi porast broja registrovanih krivičnih dela pre svega rezultat pojačane otkrivačke delatnosti, naročito u oblasti borbe protiv narkomanije, visokotehnološkog i ekološkog kriminaliteta. Na području koje pokriva Policijska uprava Kragujevac nema trenda rasta najtežih krivičnih dela, kao ni ubistava i teških ubistava, dok je broj razbojništava u značajnom padu u odnosu na prethodnu godinu, istakao je načelnik PU Kragujevac Vladimir Šebek. On je naglasio da su prevencija i međusektorska saradnja, pored represivnih mera, od ključnog značaja za dalje unapređenje bezbednosti.