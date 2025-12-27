OTVOREN NOVOGODIŠNJI UŽIČKI BAZAR: Predstavljeni autentični i tradicionalni proizvodi užičkog kraja (FOTO)
U okviru 10. Međunarodnog festivala prirode i kulturnog nasleđa „Žestival“, poslednjeg dana na Gradskom trgu je otvoren Novogodišnji užički bazar.
Na oko dvadesetak tezgi ukrašenih u duhu novogodišnjih praznika predstavljeni su autentični i tradicionalni proizvodi užičkog kraja.
- Večeras će biti i proglašenje pobednika i dodela medalja i priznanja za proizvođače najboljih rakija. Ove godine izostaće džinovska lepinja sa sve pekare „Šuljage“, jer se vlasnik pekare jako povredio, pa sada nije fizički u mogućnosti da je napravi, a njegovi radnici nisu baš stručni da naprave i ispeku toliku lepinju. U svakom slučaju pekara „Šuljaga“ će deliti male lepinje sve za sve prisutne – najavio je Branislav Mitrović, osnivač i predsednik Organizacionog odbora „Žestivala“.
Posetioci Novogodišnjeg bazara mogu videti razne ručne radove od grnčarije i vune do korpi i igračaka, kao i proizvode od meda i rakiju.
Kurir.rs