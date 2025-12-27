CRNI BILANS NA PUTEVIMA KOD SREMSKE MITROVICE: U 2025. godini poginule 32 osobe, policija pojačava kontrole za praznike
Stanje bezbednosti saobraćaja na području Sremske Mitrovice i Srema tokom 2025. godine ozbiljno je pogoršano, a brojke su zabrinjavajuće. Kako je upozorio komandir Saobraćajne policijske ispostave u Sremskoj Mitrovici, ove godine zabeležen je rast broja saobraćajnih nezgoda, poginulih i povređenih lica.
Na području Policijske uprave Sremska Mitrovica tokom 2025. godine dogodilo se ukupno 1.205 saobraćajnih nezgoda. U tim nesrećama život su izgubile 32 osobe, dok je 1.102 ljudi povređeno.
Praznici i loše vreme dodatno povećavaju opasnost
Saobraćajna policija upozorava da predstojeći praznici, uz loše vremenske uslove, padavine, smanjenu vidljivost i klizave kolovoze, dodatno povećavaju rizik za sve učesnike u saobraćaju.
– Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodan dodatni oprez svih vozača – poručuju iz policije.
Najčešći uzroci nesreća: brzina, alkohol i telefon
Poseban apel upućen je vozačima da se uzdrže od rizičnog ponašanja:
- ne prekoračuju dozvoljenu brzinu
- ne preticu na zabranjenim mestima
- ne voze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci
- ne koriste mobilni telefon tokom vožnje
- uvek koriste sigurnosni pojas
- decu prevoze u odgovarajućim sedištima i busterima
Pojačane policijske kontrole tokom praznika
Tokom prazničnih dana saobraćajna policija će sprovoditi pojačane kontrole, sa posebnim akcentom na:
- kontrolu brzine
- alkohol i drogu
- nepropisno preticanje
- način prevoza dece
- korišćenje telefona i vezivanje pojaseva
Policija će istovremeno pojačano regulisati saobraćaj na najprometnijim deonicama.
– Učinite sve što možete da praznici svima prođu bezbedno. Pravila nisu tu da kvare slavlje, već da spasu živote – poručuju iz saobraćajne policije.