LJUDI NA ZAPADNOJ MORAVI PRIMETILI ZASTRAŠUJUĆI PRIZOR! Na samo par metara od njih usnimljeno nešto nesvakidašnje! "Pominju se težine i do 20 kilograma" (FOTO)
Tužne fotografije stižu sa Zapadne Morave, a gde se dogodio, sudeći prema istim, veliki pomor ribe.
Kako prenosi Instagram stranica "srbiju_upoznaj", a prema informacijama sa terena i prijavama ljudi koji su danas bili na obali, u meandrima reke vide se veliki primerci soma i šarana.
"Pominju se težine od 5 do 6 kilograma, pa i oko 20 kilograma", piše pomenuta stranica.
A, fotografije sa ove srpske reke od danas su zaiste jezive. Kako se na njima vidi, voda je gotovo ispunjena umrlim ribama koje plutaju rekom, dok neke zapetljane leže u šiblju , a u blizini same obale.
