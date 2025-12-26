Slušaj vest

Tužne fotografije stižu sa Zapadne Morave, a gde se dogodio, sudeći prema istim, veliki pomor ribe.

Kako prenosi Instagram stranica "srbiju_upoznaj", a prema informacijama sa terena i prijavama ljudi koji su danas bili na obali, u meandrima reke vide se veliki primerci soma i šarana.

"Pominju se težine od 5 do 6 kilograma, pa i oko 20 kilograma", piše pomenuta stranica.