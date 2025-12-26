Srbija
PRESEK STANJA NA GRANICAMA: Saobraćaj teče nesmetano, gužve samo za kamione na izlazu iz zemlje
Slušaj vest
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.
Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
Na (TMV) terminalima na izlazu iz zemlje, teretna vozila čekaju na graničnom prelazu Sremska Rača 180 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Reaguj
Komentariši