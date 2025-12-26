Slušaj vest

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, navodi se u saopštenju AMSS.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na (TMV) terminalima na izlazu iz zemlje, teretna vozila čekaju na graničnom prelazu Sremska Rača 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ne propustiteDruštvoKOLOVOZI VLAŽNI, SNEG U RASKVAŠENOM STANJU U NEKOLIKO GRADOVA: Putevi Srbije upozorili vozače, evo koje deonice su najkritičnije tokom večeri - potreban poseban
Put noć automobil sneg vožnja po zavejanom putu zavejan put kijamet profimedia-0838134492.jpg
DruštvoSTIŽU NEVIDILJIVI RADARI, A KAZNE ĆE ZA OVE PREKRŠAJE IĆI I PREKO 1000 EVRA, PLUS ZATVOR: Evo koje će sve prekršaje detektovati i gde će biti postavljeni
shutterstock_145175560.jpg
DruštvoEfekat levka guši saobraćaj u Srbiji: Dva faktora stvaraju kolone na auto-putu Beograd–Niš, ali postoje i cake za zaobilaženje prepreka! Evo šta treba da znate
gužva ,saobraćaj, noć
BeogradVELIKA MAGLA SPUSTILA SE NA BEOGRAD: Prst pred okom se ne vidi u prestonici, vidljivost smanjena na nekoliko metara! Potreban poseban oprez u saobraćaju
cbb1f108-9db9-4479-a7e8-dd23211cbdb4.jpg