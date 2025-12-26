Slušaj vest

LOZNICA – Na novogodišnjem prijemu koji je za osnovce i srednjoškolce lozničkih škola slabijeg materijalnog stanja danas priredila gradska uprava, njih 185 dobilo je prigodan novogodišnji paketić i novčanu čestitku od po 12.000 dinara. Na prijemu je iz gradske uprave školarcima poručeno da paketići i novčana pomoć nisu samo poklon, nego su i ''znak pažnje, podrške i poruka da verujemo u vas i vaše snove, vaše znanje i vaše sposobnosti'', kao i da ''svako dete zaslužuje jednake šanse da raste bezbrižno, raduje se, uživa i razvija se u okruženju koje ga podstiče da ide napred''.

U svečanoj sali Ustanove za fizičku kulturu ''Lagator'' učenike je pozdravila gradonačelnica Dragana Lukić koja je rekla da je Grad uz njih cele godine, da ih ''njihov grad vidi i misli na njih''.

- Na ovoj svečanosti smo se okupili zbog vas, dece ovoga grada koja svojim osmesima, trudom, dobrotom, našu Loznicu čine i toplijom i lepšom. Želim da vaše detinjstvo i obrazovanje budu ispunjeni podrškom, razumevanjem i ljubavlju. Upravo kroz podršku i međusobnu brigu svi zajedno gradimo zajednicu u kojoj svako dete ima svoje mesto, jer pravo lice jednog grada vidi se u tome koliko pažnje pruža svojoj deci. U vama je naša budućnost, zbog vas radimo i gradimo, i naša je dužnost da vam stvorimo okruženje u kojem ćete rasti sigurni, voljeni i ohrabreni da se razvijate, da verujete u sebe. Neka se lepe stvari množe, a teške lakše podnose uz ljude koji vas vole i stoje uz vas – kazala je gradonačelnica čestitajući đacima predstojeće praznike.

Ona je rekla da će Loznica i naredne godine nastaviti da renovira, oprema i gradi škole, i najavila izgradnju još jednog obdaništa u Loznici. Potom je uz podršku saradnika školarcima uručila poklone. Loznica je grad koji mlade, uspešne učenike i sportiste, podržava na više načine, a ovo je jedna u nizu tih mera koje tradicionalno organizuje krajem godine.