Nepoznati počinioci zapalili su tokom popodnevnih sati podzemni kontejner u čačanskom naselju Ljubić kej, gde se u neposrednoj blizini nalazi dečje igralište, a okolo su brojne stambene zgrade.

Foto: RINA

- Osetuli smo dim i jak smrad i odmah smo potrčali da to izgasimo. Međutim, plamen je bivao sve veći i kad smo videli da mu ne možemo ništa, pozvali smo vatrogasce - rekli su stanari obližnjih zgrada.

Foto: RINA

Vatrogasci su brzom intervencijom lokalizovali požar i sprečili njegovo dalje širenje, čime je izbegnuta veća materijalna šteta i potencijalna opasnost po stanare, decu i prolaznike koji se u tom trenutku nalazili u blizini igrališta.

Foto: RINA

Kurir/Rina

