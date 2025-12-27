Kroz poslednju emisiju “Sa Žikom po Srbiji” u 2025-toj godini, vodimo vas u jedan od najlepših gradova ovih prostora; grad u kome miriše Mediteran, grad koji odiše gostoprimstvom, prijatnom klimom, lepotom arhitekture - jedan od najlepših gradova na Balkanu, prelepo Trebinje.

Ovaj grad sa preko 260 sunčanih dana, podneblje je za vinograde, za uživanje ispod platana, za filmske ekipe, kao i mnogobrojne turiste.

Prema tradiciji, postanak crkve Vavedenja Presvete Bogorodice, vezuje se za prvog hrišćanskog cara, Konstantina, koji je, nakon izgradnje velike crkve u Slanom, stigao u Zavalu. Arhitektura ove crkve uslovljena je I njenim živopisnim položajem.

Svakako, ovo putovanje počinjemo verskim turizmom i manastirom. Najpre, manastir Zavala odakle vam zastaje dah od lepote pogleda, na rubu Popovog Polja, podno planine Ostrog.

Put reke Trebišnjice nastavljamo do manastira Tvrdoš, koji je podignut na temeljima crkvice iz IV veka i svedoči kada su Srbi kao narod primili hrišćanstvo, što govori o dugovečnosti hrišćanstva na prostorima hercegovine.

Bio je zadužbina cara Konstantina i njegove majke Jelene, a ktitor je bio kralj Stefan Uroš ll Milutin, koji je obnovio manastir.

U Tvrdošu se zamonašio Stojan Jovanović i dobio monaško ime Vasilije, rođen u blizini Tvrdoša u Mrakonjićima u Popovom Polju. To je naš sveti Vasilije Tvrdoški ili Ostroški, čudotvorac.

Monasi iz manastira preuzeli su brigu o vinogradima i uz pomoć priloga obnovili stare sorte autohtonih sorti, a vina nadaleko poznata, čuvaju se u hrastovim bačvama starog manastirskog podruma.