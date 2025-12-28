Slušaj vest

Slobodan je poklonio svoj kotao ovoj školi, jer je stari već bio dotrajao i van upotrebe.

Kao radnik je dobio nalog od direktora da ode u školu u Ljubanje da popravi kotao. Ali, kada je došao video je da nema nikakve mogućnosti da se popravi.

- Kući sam imao moj kotao, koji sam zamenio sa drugim. Sa kolegama sam ga oterao u školu u Ljubanje i stari kotao, koji je preko 24 godine služio i sada dotrajao, zamenili – kaže skromno Slobodan.

Foto: OŠ Slobodan Sekulić

Učitelj u školi Miloš Čolić kaže da je ovo veliko iznenađenje i da će mnogo značiti i za decu, kao i za njega i koleginicu.

- Neizmerno smo zahvalni. Škola ima sedmoro dece u drugom, trećem i četvrtom razredu, i 4 učenika koja se obrazuje po individualnom programu. Sa starim kotlom smo imali godinama problema, nije ni grejao kako treba, puno je dimio da bi sada pukao i nije mogao da se popravi. Slobodan je kući zamenio svoj kotao sa novim kotlom na pelet, pa je taj zamenjeni poklonio školi. Pored toga, on i kolege su uradile i popravile celu toplotnu mrežu o svom trošku – kaže učitelj Miloš.

Učitelj je još dodao da je ovo gest koji je za primer.