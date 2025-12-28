Tamo je upriličen nesvakidašnji dolazak najpoznatijeg deke na svetu koji je stigao ni manje, ni više nego u bageru. On je sedeo pored šofera, a pokloni su bili u velikoj ''kašici'' moćne mašine. Deda Mraz je nekako sišao na tlo, a onda je na opšte oduševljenje dece krenula podela paketića i fotografisanje sa njim. Šta je u paktićima nije rečeno, ali će sigurno deca, a i odrasli ovaj dolazak deke iz Laponije dugo pamtiti.