Do sada je Deda Mraz donosio novogodišnje paketiće dolazeći u saonicama koje vuku irvasi, kočijama, automobilom, ali da može i drugačije videlo se juče u krugu lozničkog JP ''Vodovod i kanalizacija''.
DEDA MRAZ STIGAO NA BAGERU: Divne scene u Loznici
Tamo je upriličen nesvakidašnji dolazak najpoznatijeg deke na svetu koji je stigao ni manje, ni više nego u bageru. On je sedeo pored šofera, a pokloni su bili u velikoj ''kašici'' moćne mašine. Deda Mraz je nekako sišao na tlo, a onda je na opšte oduševljenje dece krenula podela paketića i fotografisanje sa njim. Šta je u paktićima nije rečeno, ali će sigurno deca, a i odrasli ovaj dolazak deke iz Laponije dugo pamtiti.
Foto: Gradska Uprava Loznica
Kako je iz gradske uprave saopšteno povodom ovog događaja, loznički ''Vodovod i kanalizacija'' nastavlja da neguje porodične vrednosti i brigu o zaposlenima i njihovoj deci, koju su ovoga puta zaista obradovali na nesvakidašnji način.
