Jedan se već skoro ušunjao, ostala tri samo što nisu.

Odabrali su zanimljiv - "kablovski" put, dobro osvetljen svećicama, da slučajno ne skliznu.

1/4 Vidi galeriju Deda Mrazovi u Apatinu Foto: Kurir/J. M

A kako su stigli od Laponije do bandere preko puta i gde su pogubili sanke, nećemo istraživati.

Važno je da su stigli i izmamili nam osmeh, a sa njim i nadu u bolju 2026. godinu...