Ne jedan, već četiri Deda Mraza su već danima u pohodu na dimnjak kuće u ulici Svetog Save 35 u Apatinu.
SVI GLEDAJU I TRLJAJU OČI! Scena iz Apatina zbog koje se ljudi osvrću, neko pokušava da se ušunja preko krova (FOTO)
Jedan se već skoro ušunjao, ostala tri samo što nisu.
Odabrali su zanimljiv - "kablovski" put, dobro osvetljen svećicama, da slučajno ne skliznu.
Deda Mrazovi u Apatinu Foto: Kurir/J. M
A kako su stigli od Laponije do bandere preko puta i gde su pogubili sanke, nećemo istraživati.
Važno je da su stigli i izmamili nam osmeh, a sa njim i nadu u bolju 2026. godinu...
Srećno!
