U prazničnom ambijentu Kraljevog trga na Zlatiboru u petak je svečano otvoren festival „Zlatiborska božićna bajka“, uz tradicionalnu novogodišnju podelu besplatnih paketića.

Od početka ove godine Zlatibor je ostvario više od 1,1 miliona registrovanih noćenja. U periodu novogodišnjih praznika i predstojeće zimske sezone predstavnici Turističke organizacije „Zlatibor“ očekuju još veći broj gostiju od prethodne zimske sezone kada je ovu planinu posetilo preko 100.000 posetilaca.

Na Kraljevom trgu mališanima sa teritorije Opštine Čajetina u organizaciji opštine i TO “Zlatibor“ uručeni su paketići, zaključno sa četvrtim razredom osnovne škole, uključujući matične škole i izdvojena odeljenja u zlatiborskim selima. Praznični program za najmlađe upotpunjen je koncertom Leontine i hora „Čarolija“ i slikanjem sa Deda Mrazom, a vatromet je dodatno osvetlio “zlatnu planinu” i ulepšao svečanu atmosferu.

Festival „Zlatiborska božićna bajka“ traje do 31. januara 2026. godine i donosi bogat svakodnevni program na prazničnoj bini na Kraljevom trgu, koji počinje od 17 časova. Posetioce očekuju dečije predstave, zimski bioskop, kreativne i edukativne radionice, kao i nastupi lokalnih bendova, čineći Zlatibor idealnom destinacijom za porodični odmor tokom praznika.

Početak „Zlatiborske božićne bajke“ ujedno je deo dvodnevne manifestacije „Golden Winter Opening“, kojom je zvanično otvorena zimska sezona na Zlatiboru, uz spoj tradicionalnih vrednosti, praznične atmosfere i savremenih turističkih sadržaja.

Tokom vikenda, kao i svakog utorka tokom trajanja školskog raspusta, posetioce očekuju radionice hrane i pića, prezentacije domaćih proizvoda i nastupi di-džejeva na Gold gondoli.