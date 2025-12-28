Slušaj vest

LOZNICA – Priznanja 21. ''Turističke patrole'' koju priređuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) uručena su u petak uveče onima koji su dali najznačajniji doprinos promociji i razvoju turizma lozničkog kraja u 2025. godini. Svečanost je održana u Vukovom domu kulture, a ova manifestacija deo je nedavno otvorenog zimskog festivala ''Zima-Lo''.

Ove godine je pet dobitnika koji su po mišljenju TOGL postigli posebne rezultate i dali značajan doprinos razvoju turizma u lozničkom kraju, rekla je Aleksandra Purić, direktorka TOGL.

- Nagrađeni su emisija Turistička razglednica TV Lotel i njena autorka, novinarka Sanja Dimitrić Nešić, istoričar Miroslav Terzić iz Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'' koji je dočekao i sa istorijom ovoga kraja upoznao brojne generacije učenika koji su posetili Tršić, Loznicu, Gučevo, Tekeriš i druge značajne kulturno-istorijske lokalitete našeg kraja, etno-selo ''Azbuka'' za organizaciju tke ''Azbuka trejl'' i seosko domaćinstvo Lečić iz Tršića, povratnici iz inostranstva koji su prepoznali turistički potencijal ovoga kraja i posvetili se seoskom turizmu. Prvi put ove godine nagrađujemo i jednu učenicu turističkog smera Srednje ekonomske škole, Anastasiju Babić, i bilo bi lepo da ova nagrada zaživi zato što su to deca koja će se u budućnosti baviti turizmom i biti pravi reprezentni što se tiče razvoja turizma u našem gradu –kazala je ona.

U ime rukovodstva grada obratio se Marko Jovanović, član Gradskog veća, koji je naglasio da je Loznica grad bogate istorije, znamenitih ličnosti, važnih istorijskih događaja, ali i grad sa prelepim prirodnim odlikama i bogatom gastronomskom ponudom.

- Da bi sve to bilo najbolje predstavljeno i dostupno što većem broju građana iz Srbije, ali i regiona i šire, turistički poslenici su neko ko na najbolji način afirmiše turističke potencijale Loznice. Turistička patrola ima za cilj da vam Loznica i TOGL odaju priznanje za sve ono što radite i doprinosite da drugima ovaj kraj bude prikazan na najbolji način - kazao je Jovanović.

Posle uručena nagrada nastupio je Queen Sensation iz Srbije, jedan od najpriznatijih evropskih tribjut bendova posvećenih ovoj legendarnoj grupi. Predvođeni neumornim pevačem Ivanom Ristanovićem tokom dvočasovnog nastupa priredili su pravi rokenrol šou i podsetili na nezaboravne pesme britanskih rok velikana predvođenih jedinstvenim Fredijem Merkjurijem.