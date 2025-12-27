Slušaj vest

LOZNICA – Dan je bio sunčan, kao poručen, pa je na drugu uzastopnu novogodišnju humanitarnu trku Deda Mrazeva došao veliki broj dece i njihovih roditelja. Ovo nesvakidašnje nadmetanje upriličili su Turistička organizacija grada Loznice (TOGL), u okviru ''Zima-LO'' festivala, i udruženje ''Loznički trkači'', a po lozničkom šetalištu i centralnim gradskim ulicama razleteli su se nasmejani Deda Mrazevi.

- Imamo blizu 150 učesnika, uglavnom su to deca, ali ima i roditelja koji trče sa njima. Svi na cilju dobijaju poklončice lično od Deda Mraza i drago nam je što je ovoliko interesovanje. Trka je humanitarna i sav prikupljeni novac, kao i onaj koji bude sakupljen 1. januara na tradicionalnioj manifestaciji ''Priđi srcem'', biće upućen u prave ruke, onima kojima je najpotrebnije, a sugestije smo dobili od Centra za socijalni rad. Nadamo se da će svake sledeće godine ova trka biti još masovnija – kazala je Aleksandra Purić, direktorka TOGL.

Start je bio na šetalištu, kod Vukovog doma kulture, koje je bilo prepuno dece, njihovih roditelja, mladih i ostalih koji su došli da vide da li su uoči ''najluđe noći'' Deda Mrazevi u dobroj kondiciji. Trkači su davali dobrovoljni novčani prilog, a za to su dobijali Deda Mrazovska odela, a deca novogodišnje kape ukrašene crvenim balonima. Lani je trčano nekih 500 metara, a sada je staza bila nešto duža, preko Trga Vuka Karadžića, Pašićevom, preko Trga Jovana Cvijića do cilja, novogodišnje kapije, odnosno prostorija TOGL.

Bila je Loznica ove sunčane subote, poslednje u 2025. godini, prepuna rastrčalih Deda Mrazeva, uz mnoštvo balona, muzike i smeha, sve je bilo u duhu pravog pretprazničnog raspoloženja. Dve godine su Mrazevi trčali, a izgleda da će tako biti i narednih jer se pokazalo da je ova manifestacija naišla na dobar prijem.