Upozorenje na gužve u saobraćaju za vikend

Povremeni talasi pojačnog saobraćaja očekuju se na najfrekventnijim graničnim prelazima i naplatnim rampama, a gužve se očekuju i unutar gradova.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) poručio je vozačina da narednih dana računaju na usporenu vožnju i duže vreme putovanja.

Savetuje se oprez zbog magle koja smanjuje vidljivost na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima.