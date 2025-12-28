Slušaj vest

Želeći da nastavi sa dobrom praksom stvaralačkih muzičkih susreta Srbije i Krfa pokazanom kroz konkretan aktivni program u prethone tri godine, Pravoslavno sportsko udruženje ”Sveti Srb i ja” je i ove 2025 godine, organizovalo i realizovala još jedan takav u nizu.

Uz podršku lokalne samouprave Opštine Novi Bečej i pokrajinskog sekretarijata za kulturu  javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, ovog puta mesto umetničkog susreta bio je grad ”gde cveta reka Tisa”, a glavni gosti članovi Umetničkog ansambla ”Dionis Teodokis” sa Krfa .

- U danima kada se obeležava 107. godina od oslobođenja u Prvom svetskom ratu i održavanja Skupštine kada su narodni tribuni doneli odluku o prisajedinjenju Banata Srbiji, ovaj događaj je posebno ukrasio - optočio najlepšim vrlinama rodoljublja ove susrete koji su omogućili da svi prisutni ”zaplove muzikom do Krfa” i prilibliži im to vreme našihintezivnih međunarodnih bratskih odnosa - kaže za Portal Kurira Dimitrije Stikić, PR menadžer "Svete Srbije".

Susreti i druženja Novobečejaca i Krfljana otpočela su u srcu starog dela Novog Bečeja, Vranjeva u prostoru negdašnjeg doma velikog dobrotvora i humaniste sa kraja devetnaestog veka dr Vladimira Glavaša, a sadašnjeg Zavičajnog muzeja ”Glavaševa kuća”.

Članovi umetničkog ansambla ”Dinos Teodokis” su najpre kako i priliči dočekani sa hlebom, solju i rakijom za dobrodošlicu. U ime prvog domaćina Novog Bečeja, predsednika Saše Maksimovića, dragim gostima se obratio njegov pomoćnik Miroslav Macura, a  posle toga, direktor turističke organizacije Novi Bečej Saša Dujin ih je zajedno sa saradnicima poveo u obilazak Zavičajnog muzeja.

U prostoru Zavičajnog muzeja zajedno sa kolegama novobečejcima, članovi umetničkog amsambla sa Krfa su ovo druženje proželi i pesmom uz klavirsku pratnju dirigenta Spiridona Makrisa.

Zašto su Banaćani na dobrom glasu kao domaćini ubrzo posle obilaska muzeja i održane zajedničke muzičke radionice, Krfljani su mogli da shvate i na delu. U prelepom dvorištu Zavičajnog muzeja ”Glavaševa kuća”, Novobečejci su organizovali lepo posluženje i hladnjikavo vreme ugrejali kuvanim vinom i rakijom što je posebno uz svakovrsne vojvođanske đakonije uveselilo i oduševilo drage goste sa Krfa da se ubrzo opet pesma  začula među domaćinima i gostima.

Sve ovo bilo je kao uvod za umetnički koncert koji je održan u Domu kulture u Bočaru. U punoj sali Doma kulture koji u svojoj istoriji pamti nastupe mnogih umetničkih vedeta ovih, a i regionalnih prostora, po prvi put je pod svoje svodove kulture primilo i umetnike sa Krfa, te ih tako pridružilo večnoj listi poslenika umetnosti koji su projezdili ovim delom Banata.

Inače ovaj umetnički krfski ansambl u svom muzičkom epicenru drži očuvanje morala i običaja, aktivno se bavi buđenjem, oblikovanjem i širenjem muzičkog obrazovanja uz poštovanje kulturne baštine, te im tako repertoar obuhvata tradicionalne, umetničke i crkvene kompozicije.

Posebno emotivan momenat ove umetnike večeri bio je kada su članovi krfskog ansambla i njihove kolege iz Novoga Bečeja zajedno sa publikom otpevali pesme: ”Tamo daleko” i ”Ovo je Srbija”.

Kao naši preci pre 109 godina, ovo okupljanje i susreti su kroz umetnost dali mogućnost da zajedno kao nekad oni, proslavimo život i slobodu.

Samim umetničkim opusom ovog, a i prethonih koncerata i muzičkih radionica, data je konkretna podrška podizanju svesti o kulturološkom kapacitetu naša dva naroda. Podsećajući se zajedničke borbe negdašnjih generacija, ovakvi muzički susreti omogućavaju sadejstvo stvaralačke snage i današnjih generacija.

Tako je na delu u ovakvom kulturološkom događaju oličeno: očuvanje, afirmacija, zaštita i razvoj kulture, te se time postiglo spajanje prošlog vremena i sadašnjice, kroz savremeno umetničko stvaralaštvo današnjih generacija Srbije i Grčke, Vojvodine i Krfa.

Na putu ka Novom Bečeju, umetnici sa Krfa su bili u našoj prestonici Beogradu, gde su obišli kulturne i državne institucije kao i duhovne bisere, od čega je poseban utisak na njih ostavila zavetna zadužbina našeg naroda - Hram Svetog Save..

