VOZILO OSTALO ZAGLAVLJENO U SNEGU PORED PUTA: Akcija vatrogasaca spasilaca kod Kladova - spasili dve odrasle osobe i jednog maloletnika (FOTO)
U ataru sela Podvrška, na teritoriji opštine Kladovo, pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Kladovo intervenisali su nakon što je putničko vozilo ostalo zaglavljeno u snežnom nanosu van puta.
U vozilu su se nalazila dva odrasla lica, dok je maloletno dete bilo zbrinuto na bezbednoj lokaciji u blizini. Vatrogasci-spasioci izvukli su vozilo na prohodan deo puta, nakon čega je dete službenim vozilom preuzeto i spojeno sa roditeljima. Porodica je bezbedno evakuisana i prevezena do kuće.
Bez obzira na vreme i uslove, vatrogasci-spasioci reaguju kada je najvažnije.
