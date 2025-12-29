Slušaj vest

Neobičan prizor zatekao je danas građane Bačke Palanke, kada je ulicama ovog grada nesmetano prošetao poni.

Fotografije ove nesvakidašnje scene ubrzo su preplavile društvene mreže, a prema navodima očevidaca, poni je primećen u blizini Gimnazije, gde se slobodno kretao i u više navrata izlazio na kolovoz kojim se odvija saobraćaj.

Zabrinuti građani upozorili su na potencijalnu opasnost, ističući da ovakva situacija može ugroziti kako životinju, tako i vozače i druge učesnike u saobraćaju.