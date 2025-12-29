Srbija
Šok scena na ulicama srpskog grada! Nesvakidašnja životinja se slobodno kreće, građani zabrinuti
Slušaj vest
Neobičan prizor zatekao je danas građane Bačke Palanke, kada je ulicama ovog grada nesmetano prošetao poni.
Fotografije ove nesvakidašnje scene ubrzo su preplavile društvene mreže, a prema navodima očevidaca, poni je primećen u blizini Gimnazije, gde se slobodno kretao i u više navrata izlazio na kolovoz kojim se odvija saobraćaj.
Zabrinuti građani upozorili su na potencijalnu opasnost, ističući da ovakva situacija može ugroziti kako životinju, tako i vozače i druge učesnike u saobraćaju.
Za sada nije poznato kako je poni dospeo na ulicu, niti ko je njegov vlasnik.
Reaguj
Komentariši