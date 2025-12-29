Slušaj vest

Novogodišnju radost za mališane koji borave u bolnici priredila je Gorska služba spasavanja, a pomogli su im članovi speleološke grupe Društva istraživača „Vladimir Mandić Manda“, kao i preduzeće „Europrom“, koje je obezbedilo paketiće za decu na bolničkom lečenju.

- U ovom trenutku na Odeljenju pedijatrije imamo najviše opstruktivnih bolesti pluća hospitalizovanih jer je jednostavno ta sezona trenutno kada se virusi šire u zatvorenom prostoru. Deca i mame su se jako obradovali. Mislim da je to najvažnije kada si raspoložen za ozdravljenje jer kaže se u zdravom telu zdrav duh, ali i u zdravom duhu je zdravo telo - rekla je dežurna lekarka dr Svetlana Marković.

Iz Gorske službe spasavanja stanice Valjevo, ove godine je osam spasilaca učestovalo, a Mina Resimić je rukovodila akcijom dodele paketića spuštajući se sa krova Službe pedijatrije.

- Ovakve akcije su značajne jako jer želimo da prikažemo da pomoći nekome u ovim danima posebno deci je neprocenjivo kada ih raspoložimo. Želeli smo da spojimo lepo i korisno jer svi mi se bavimo i speleologijom i alpinizmom i penjanjem, želeli smo da to znanje

iskoristimo na najbolji mogući način. Osećaj kada vidite decu koliko su srećna i te osmehe koje im izmamite u tom trenutku teško je dočarati – rekla je Mina Resimić, spasilac GSS iz Valjeva.

V.d. direktora Zdravstvenog centra Valjevo, dr Vladimir Pantelić, lično se zahvalio na ovoj aktivnosti i lepoj tradiciji.

- Naša ideja je bila da vratimo osmeh svoj ovoj deci koja se trenutno nalaze na lečenju u našoj bolnici. Uskoro sva ova deca će krasiti domove svojih roditelja. Ovo je postala lepa tradicija zajedničke saradnje za lepši dečiji osmeh. Svaka radost nama puno znači, to je ujedno i terapija - rekao je dr Pantelić.

Trenutno na Odeljenju pedijatrije i dečije hirurgije na bolničkom lečenju se nalazi 12 mališana.