Kao i prethodnih godina zaposleni u lozničkom JKP Toplana omogućiće građanima produženo grejanje za novogodišnje i božićne praznike. Slaviće se u toplom, potvrđeno je iz preduzeća, a radijatori se od srede ujutru neće gasiti ni tokom novogodišnje noći i "goreće "sve do prvog januara u ponoć.

Toplo će biti i sedam dana kasnije tokom božićnih praznika. Neprekidno će biti grejano na Badnji dan, a isporuka toplotne energije trajaće i na sam Božić sve do ponoći. Inače, sezona započeta 3. oktobra, kao nikada ranije čak 12 dana pre roka, protiče bez problema, kažu iz Toplane, a režim rada je usklađen sa spoljašnjim temperaturama. Posle rada po sistemu kreni-stani, ujutru i uveče kad zahladni, već duži period je grejanje celodnevno.

Podsetimo, Lozničani se i ove sezone greju po ceni koja važi od 2013. godine i tako će biti do 15. aprila kada bi kalendarski trebalo da bude završena.