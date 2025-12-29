Slušaj vest

Jedna od najstarijih škola u kruševačkom kraju i u Srbiji uopšte podignuta je pre više od dva veka u Velikoj Drenovi i više decenija unazad je važila za uglednu i oglednu obrazovnu ustanovu i simbol prosvete.

- Izvršena je zvanična primopredaja objekta Osnovne škole “Dobrica Ćosić” od strane nadzora, čiju rekonstrukciju je finansiralo Ministarstvo za javna ulaganja u vrednosti 235 miliona dinara. Pored Škole izgrađena je i nova fiskulturna sala od 540 m2, a učenici će moći da se vrate u svoje školske klupe u drugom polugodištu.

Školu pohađa oko 220 učenika, a izvršena rekonstrukcija će omogućiti učenicima da nastavu pohađaju u znatno poboljšanim i bezbednijim uslovima, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Prema njenim rečima, škola je neprepoznatljiva u odnosu na prvobitno stanje, potpuno je obnovljena i izgrađen novi objekat i predstavlja spoj bogate tradicije i modernog izgleda.

Danas ispunjava najnovije standarde kvaliteta i energetske efikasnosti, a na dobrobit sadašnjih i budućih generacija đaka, nastavnika i njihovih roditelja. Obezbeđen je vrhunski kvalitet izvedenih radova i obezbeđena funkcionslnost prostora.

Škola ranije nije imala fiskulturnu salu, pa će sada deca moći da obavljaju fiskulturne aktivnosti, da se bave sportom i to je pravi podsticaj za zdravi stil života mladih generacija.