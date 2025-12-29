PRITISAK, TEMPERATURA PA JOŠ I PIJANCI: Pune ruke posla za kragujevačku Hitnu
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 46 pregleda odraslih osoba (u toku dana 18, a preko noći 28 pregleda).
Na javnim mestima bilo je ukupno 5 intervencija.
- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa temperaturom, osobe u alkoholisanom stanju i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
U prethodna 24 časa službi hitne pomoći su upućena 202 poziva telefonom.
Kurir.rs
Dejan Đusić