Na predlog gradonačelnika dr Slobodana Milenkovića, Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo odluku da planirana sredstva budu
uplaćena na namenski račun za lečenje dece koja boluju od maligniteta i drugih teških bolesti.

Vranje okićeno za Novu godinu  Foto: Kurir.rs/T.S.

Godinama unazad, lokalna samouprava usmerava sredstva za proslavu Nove godine na namenski račun. I ovog puta biće uplaćeno 500.000 dinara.

