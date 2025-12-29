I ove godine u Vranju neće biti organizovanog dočeka Nove godine, potvrđeno je Kuriru u Gradskoj upravi.
VRANJE I OVE GODINE BEZ ORGANIZOVANOG DOČEKA: Grad uplaćuje sredstva na namenski račun za lečenje dece koja boluju od teških bolesti
Na predlog gradonačelnika dr Slobodana Milenkovića, Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo odluku da planirana sredstva budu
uplaćena na namenski račun za lečenje dece koja boluju od maligniteta i drugih teških bolesti.
Vranje okićeno za Novu godinu Foto: Kurir.rs/T.S.
Godinama unazad, lokalna samouprava usmerava sredstva za proslavu Nove godine na namenski račun. I ovog puta biće uplaćeno 500.000 dinara.
