Pre godinu dana, 29. decembra, svečano je otvoren magistralni put Loznica - Šabac, а dan kasnije na ovoj deonici pušten je saobraćaj. Prema podacima policije na ovoj modernoj saobraćajnici u proteklih 12 meseci nije bilo nijedne saobraćajne nesreće sa poginulih osobama, što je podatak koji raduje.

Da ne bude sve idealno potrudili su vozači koji ni godinu dana kasnije nisu navikli da na ovoj saobraćajnici ima nekoliko kružnih tokova, pa ne samo da je u prva 24 sata od otvaranja moto-puta bilo onih koji ih ''ispravljaju'' već i sada ima takvih povremenih slučajeva.

Mada su kružni tokovi više nego vidno obeleženi vertikalnom i horizontalnom signalizacijom nekima to nije dovoljno pa je prema nezvaničnim podacima do sada bilo tridesetak izletanja, probijanja bankina i potom prevrtanja. Srećom, osim materijalne štete i osoba sa različitim stepenom povreda, najvažnije je da do danas nije izgubljen nijedan život.

Brza saobraćajnica deo je projekta Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica, duga je oko 55 kilometara ima četiri razdvojene trake, po dve u oba smera. Na novoj saobraćajnici, koju je radio azerbejdžanski Azvirt, projektovano je 13 mostova, 17 malih mostova-propusta, 16 nadvožnjaka, pet kružnih tokova, Šabac-jug, Lešnica, Lipnički Šor, Loznica-sever i Loznica, i četiri denivelisane raskrsnice u Prnjavoru, Petlovači, Slepčeviću i Majuru. Inače, na novoj saobraćajnici od Loznice do Šapca važi ograničenje brzine od 100 kilometara na čas.

Podsetimo, u moto-put utrošeno je 5,3 miliona kubika materijala u nasipe, 460.000 tona asfalta, 75.754 kubnih metara betona, 10.717 tona armature, 192 kilometra elasto-odbojne i 108 kilometara žičane ograde. Ova saobraćajnica značajno je približila Loznicu susednom Šapcu, ali i Beogradu i Novom Sadu do kojih se sada znatno brže stiže nego nekada.