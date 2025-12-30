Slušaj vest

Rezultati ispitivanja mikrobiološke ispravnosti vode za piće na javnim česmama sa izvorskom vodom pokazali su da je od deset analiziranih uzoraka za upotrebu bezbedna i ispravna voda sa tri javne česme - u Beloševcu, Teferiču i Ždraljici.

Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa sedam javnih česama - u Šumaricama, Divostinu, Košutnjaku, Petrovcu, Bukurovcu, na Grujinoj česmi i na Bubnju.

Uzorkovanje i analize je obavila nadležna zdravstvena ustanova, Institut za javno zdravlje Kragujevac.

