Slike se obično nađu na papiru, platnu ili zidovima, ali jedan slikar iz Vučja kod Leskovca odlučio je da svoja dela oslika na kamenu, zrnu pšenice, opanku, konjskom sedlu, pa čak i na mravu.

Bratislav Anđelković poznat je širom sveta po delima koja stvara na najneobičnijim podlogama, a izlaže čak i pod vodom.

- Ja sam se sapleo o neki kamen u kanjonu reke Vučjanke, koji smatram svojim otvorenim ateljeom. I tako je počelo slikanje na toj hladnoj podlozi — kamen i sama tekstura su me je pozivali. Međutim, nisam uspeo. Trebalo mi je deset godina da bih to savladao - kaže Bratislav.

Za Batu svaki potez s četkicom nije samo tehnički već i filozofski. Njegove minijature nastaju postepeno, sloj po sloj, a završetak dela je uvek otvoren, jer umetnost je za njega putovanje, a ne destinacija.

- Kako prvi potez krene, takav će ceo tok rada da bude. Slika nikad nije završena do kraja. Radim na četiri fronta - slikam na platnu, na kamenu, na starim predmetima, a slikam i minijature. Video sam da i to može da bude umetničko delo, tako da to sve slikam bez ikakvih optičkih pomagala - kaže umetnik.

Bata kombinuje više tehnika i optičkih pomagala kako bi svaka minijatura bila savršeno precizna. Njegov fokus i strpljenje omogućavaju stvaranje dela koja izgledaju nemoguće za ljudsko oko, ali odišu životom i istorijom.

- I baš jedne godine kad sam u Italiji na jednom festivalu pokazao svoja dela Vizantiju u minijaturi, rekli su da verovatno pripadam prvoj garnituri minijaturista u svetu. Što se tehnike tiče, koristim ulje, jajčanu temperu, međutim na kamenu pravim boje, za sve te kamene slike. Jedan ciklus slika mi je 'Voda-vodi, kamenu sliku rodi' - objašnjava sagovornik.

Njegova dela ne ostaju zarobljena u galerijskim zidovima. Batine izložbe prikazuju dela u savršenom skladu sa okolinom - kamen postaje platno, a voda okvir koji naglašava preciznost i savršenstvo svakog poteza.

- Imao sam izložbu i u fontani ispred galerije, negde oko 25 slika. One dobijaju posebnu svežinu i postaju nezaborav za oko posmatrača - ističe Bratislav, koji kaže da je slikanje njegova duhovna hrana.